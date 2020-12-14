В Воронежской области 31 декабря объявлен выходным

Правительство Воронежской области приняло решение сделать 31 декабря выходным днем. Это касается местных органов исполнительной власти и подчиненных им организаций, пояснили в пресс-службе правительства.

Рабочий день для госслужащих перенесен на 26 декабря. Подобный график рекомендовано установить и в иных учреждениях.

"Надеюсь, руководители пойдут навстречу общественному мнению и позволят своим сотрудникам провести предновогодний день вместе с семьями, друзьями, близкими", - приводит пресс-служба слова главы региона Александра Гусева.

Ранее последний день года был объявлен выходным в Белгородской, Курской, Рязанской областях и еще нескольких десятках регионов РФ. А вот калининградские, власти Краснодарского края и администрация Марий Эл оставили решили оставить 31 декабря рабочим днем.