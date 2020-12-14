В Уфе отложили пересмотр дела об изнасиловании дознавательницы

Верховный суд Башкирии начнет пересматривать скандальное уголовное дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе 18 января. Ранее сообщалось, что заседание состоится 14 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов республики, перенос даты произошел по процессуальным основаниям, в том числе из-за ненадлежащего уведомления лиц, участвующих в деле.

Напомним, речь идет об уголовном деле об изнасиловании дознавательницы, которая обвинила в нападении троих высокопоставленных сотрудников полиции. Суд первой инстанции приговорил всех троих фигурантов уголовного дела к реальным срокам лишения свободы - от шести до семи лет в колонии общего режима каждому. Но затем дело пересматривал Верховный суд Башкирии, которые двух экс-начальников районных отделов полиции полностью освободил, а третьему фигуранту дела смягчил наказание. На новое рассмотрение в ином составе судей уголовное дело было передано в Верховный суд РБ решением Шестого кассационного суда общей юрисдикции.