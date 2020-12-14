Якутский фильм "Черный снег" стал главным призером в Выборге

В Выборге подвели итоги фестиваля "Окно в Европу". Из-за пандемии он прошел в режиме закрытого профессионального форума. Может показаться, что главным итогом стал сам факт проведения фестиваля "при любой погоде". Да, погода оказалась "нелетной", зрительский зал - закрытым для посетителей, август обернулся декабрем. Но надо было видеть лица победителей на вручении премий, слышать тех, кто смог приехать в Выборг - несмотря и вопреки, чтобы понять, как ценен фестиваль именно для тех, кто делает кино.

Людям, которые год-два, а то и больше работали над фильмом, нужно показать его не только друзьям, семье и одноклассникам, но профессиональному кругу. Кроме того, фильмам, выходящим в прокат, - да, тоже вопреки и несмотря, нужен старт. И фестиваль, заточенный на поддержку проката отечественного кино, стал упрямой попыткой подставить плечо тяжело просевшему прокату, кинотеатрам, которые держатся на последнем дыхании.

Сдвиг фестиваля на декабрь вплотную приблизил его к релизам. И часть фильмов, участников конкурсной программы игрового кино, вышли в прокат пару дней спустя после показа на фестивале в Выборге. Речь идет прежде всего о картинах "Неадекватные люди 2" Романа Каримова (фильм получил специальный приз жюри "За узор человеческих отношений") и "Папье-маше" (гильдия киноведов и кинокритиков вручила режиссеру Виталию Суслину свой диплом "За расширение и усложнение авторской вселенной").

Фильм Каримова уже идет в кинотеатрах, "Папье-маше" вышел в онлайн-прокат на "Кинопоиске". В этом смысле фильмы-победители на фестивале "Окно в Европу" не столько "прогноз на завтра" для кино (кто бы его мог дать сегодня, в нашей-то общей ситуации?), сколько скриншот списка Must see - чуть ли не на ближайшие выходные. В этот список (правда, не на конец недели, а на конец января) точно стоит занести якутский фильм "Черный снег" ("Хара Хаар") Степана Бурнашева. Он стал главным призером фестиваля.

Новая "якутская волна" в кино давно не новость. Еще задолго до триумфа "Пугала" Дмитрия Давыдова на Московском кинофестивале этого года, в том же Выборге в 2016 году аж пять призов собрал дебютный фильм Татьяны Эверстовой "Его дочь" (включая приз зрительских симпатий). В прошлом году актер Петр Садовников, сыгравший в картине Дмитрия Давыдова "Нет бога, кроме меня", получил в том же Выборге приз за лучшую мужскую роль.

Призера "Окна в Европу" этого года Степана Бурнашева темной лошадкой не назовешь. К своим 37 годам он как режиссер снял семь фильмов - примерно по фильму в год. Кроме режиссуры он пишет сценарии, занимает монтажом, работает как продюсер. Из всех жанров, похоже, предпочитает хоррор (по крайней мере, предыдущий фильм "Республика Z" (2018) был вариацией на тему зомби апокалипсиса), но лирические мелодрамы ему тоже удаются ("Первая любовь" (2015) была замечена французской критикой).

Главный приз достался фильму «Черный снег» якутского режиссера Степана Бурнашева. Фото: oknofest.com

Соблазнительно, конечно, сказать, что "Черный снег" - такой вертикальный взлет из триллеров и ужастиков - на орбиту фестивального инди кино. В смысле - независимого кино с небольшим бюджетом. Но это будет неправдой. Во-первых, потому что на фестивальной орбите Бурнашев не первый год крутится - в частности, он делал монтаж фильмов Давыдова "Нет бога, кроме бога" и "Пугало". Во-вторых, потому, что якутские кинематографисты привыкли полагаться на себя, своих друзей и их кинокамеры. И рассчитывать на скромный бюджет. В этом смысле Бурнашев и его коллеги уже лет восемь как делают независимое кино, которое включено в мировой фестивальный контекст. "Черный снег" отличается, пожалуй, лишь степенью бескомпромиссности.

История, которая начинается как социальная драма (водитель меняет ящик водки на туши животных в родном селе несказанно выгодно - для себя, разумеется), обещает продолжиться в духе "джек-лондоновского" противостояния человека и природы. Только вместо золота - мясо, вместо Клондайка - Якутия, вместо мулов и собак - старый трейлер, рассекающий снежное безмолвие ледяной пустыни. А герой - предприимчивый "водила"-дальнобойщик, который отправляется в пятидневный рейс один, поскольку напарник запил. Но этот типичный сюжет про сильного героя-индивидуалиста Бурнашев для начала слегка аранжирует как этническое кино, а потом и вовсе разворачивает сюжет на 180 градусов.

Этнические мотивы едва заметны. То появится не единожды в кадре дерево с привязанными ленточками молитв и желаний, то проскользнет фраза, что этот парень не уважает дорогу… Но шоферюга (в убедительном исполнении Федота Львова, которого многие помнят по сериалу "Оттепель") не уважает не только дорогу и односельчан, которых спаивает и обманывает, но и собственного отца. Словом, все указывает на то, что этот человек отделился от рода, пренебрегает традициями предков. Все происходящее затем с ним недвусмысленно рассматривается в фильме как наказание за нарушение этой традиционной общности.

Этот вполне притчевый сюжет, в котором можно, наверное, при желании найти структурный мотив эпоса северного народа, в фильме "Черный снег" обрастает плотью хоррора. Мотив мяса, который поначалу ассоциируется лишь с морожеными тушами, которые грузят в фургон, к середине фильма начинает определять образ главного героя. Оказавшийся в ловушке, обмороженный, рычащий, кричащий от боли, полузамерзший, расставшийся со своей рукой, к середине фильма он выглядит ничем не хуже зомби из апокалиптических хорроров. Но в отличие от последних, в "Черном снеге" именно из этой точки близ смерти начинается расставание героя с прежними ценностями, что делает возможным его возвращение к людям.

Ходячий полумертвец, шагающий в снегах к поселению, - в этом контексте почти хэппи энд. И отчасти авторское дистанцирование от зомбиленда кино класса В. Как зимой, при 50-градусном морозе, снимались ночные сцены с героем, оказавшимся в ловушке, остается только догадываться. Но операторская работа - одна из самых впечатляющих в фильме. "Черный снег" сделан с брутальностью, которую оценил бы ушедший Ким Ки Дук. Как его оценят зрители, покажет время. Но нервным и впечатлительным лучше не беспокоиться.

Призы фестиваля "Окно в Европу"

Главный приз - "Черный снег (Хара Хаар)", режиссер Степан Бурнашев

Специальный приз жюри - фильму "Распутье", режиссер Георгий Лялин - "За пронзительность и смелость"

Специальный приз жюри - фильму "Неадекватные люди 2", режиссер Роман Каримов - "За узор человеческих отношений"

Специальный приз жюри - фильму "Зови меня Дрозд", режиссер Павел Мирзоев - "За свет и искренность"

Дипломы

Фильму "Сентенция", режиссер Дмитрий Рудаков - "За поэтику свободы"

Фильму "Триггер", режиссер Павел Ганин - "За искусство эксперимента"

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России - режиссеру-дебютанту фильма "Распутье" Георгию Лялину

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России - "За расширение и усложнение авторской вселенной" режиссёру фильма "Папье-маше" Виталию Суслину

Приз гильдии продюсеров России - "За лучшую продюсерскую работу" - Степану Бурнашеву за фильм "Черный снег (Хара Хаар)"

Приз им. Саввы Кулиша - "За творческий поиск" - режиссеру Михаилу Горобчуку за фильм "Тени твоего детства"

Приз Медиаконгресса "Содружество журналистов" и Союза журналистов России - "За сценарий" - сценаристам Роману Каримову, Яне Лебедевой за фильм "Неадекватные люди 2"