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14.12.2020 16:04
Рубрика: Происшествия

Прокуратура запросила для Олега Соколова 15 лет строгого режима

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Гособвинитель попросил признать историка Олега Соколова виновным в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Как уточняют в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Соколов обвиняется в двух преступлениях - убийстве и незаконном хранении оружия. По первому преступлению сторона обвинения просит назначить Соколову 13 лет лишения свободы, по второму - три года. А по совокупности - 15 лет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге завершилось судебное следствие по делу историка Соколова

На судебном заседании гособвинитель призвала критически отнестись к ряду показаний, которые давал Олег Соколов в ходе следствия, а также во время разбирательства дела в суде. В частности, сторона обвинения утверждает, что убийство девушки было не спонтанным, а спланированным, и что еще за несколько минут до того, как Анастасия Ещенко в последний раз вошла в квартиру на набережной реки Мойки, Олег Соколов просматривал карты местности на компьютере. Впоследствии было установлено, что останки девушки он выбрасывал по тем маршрутам, которые ранее смотрел.

Не вызвало доверие у стороны обвинения и утверждение Соколова, что Анастасия Ещенко якобы связалась с криминалитетом, чтобы завладеть его квартирой. Никаких доказательств этому, как заявила гособвинитель, не было.

Также гособвинитель раскритиковала версию Соколова о том, что он подвергался травле со стороны своего оппонента Евгения Понасенкова.

Кроме того, гособвинитель указала, что Соколов с момента предварительного следствия пытался опорочить Ещенко, намекая на ее связи с криминалитетом, которых не было и высказывая недостоверные факты о ее личной жизни. Все это было сделано, по мнению стороны обвинения, чтобы переквалифицировать уголовное дело со статьи "убийство", на другие, более мягкие, например, "причинение смерти по неосторожности".

Убийство девушки гособвинитель назвала хладнокровным.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Дело об убийстве аспирантки доцентом Соколовым

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