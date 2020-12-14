Видео: Тело мужчины, убившего девушку и ее брата, нашли на пляже

Следственный комитет России опубликовал в Сети видео с места, где обнаружили тело 32-летнего армавирского мужчины, который подозревается в жестоком убийстве 26-летней девушки и ее девятилетнего брата.

Тело обнаружили сегодня на берегу, недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска.

Напомним, 10 декабря этого года в Армавире местный житель из-за ревности убил свою сожительницу ударами по голове, а потом в станице Новоалексеевской с особой жестокостью расправился с ее девятилетним братом. Затем подозреваемый отправился в поселок Джубга, где оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся. Кроме того, он выложил в соцсеть видеообращение со снимками своих жертв.

Для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края, в том числе прибрежной зоне и акватории Черного моря, привлекли силы и средства ГУ МВД России по региону. Также использовалась специальная техника, например квадрокоптеры.

Расследование уголовного дела продолжается.