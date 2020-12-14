В Новороссийске нашли тело убийцы девушки и ее девятилетнего брата

В Краснодарском крае обнаружено тело 32-летнего подозреваемого в жестоком убийстве девушки и ее малолетнего брата. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Тело подозреваемого обнаружили сегодня на берегу, недалеко от одного из причалов в Южном районе Новороссийска.

Как ранее сообщала "РГ", 10 декабря между подозреваемым и сожительницей в Армавире произошел конфликт из-за ревности. Во время ссоры злоумышленник нанес девушке удары по голове, убив ее, а затем на машине отправился в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью убил девятилетнего брата погибшей. После произошедшего мужчина прибыл в поселок Джубга, оставил автомобиль недалеко от моря и скрылся.

Для розыска подозреваемого на территории всего Краснодарского края привлекались силы и средства МВД России по краю, использовалась специальная техника, в том числе квадрокоптеры. Мужчину искали и на прибрежной территории, и в акватории Черного моря. Были получены сведения о температуре воды в Черном море и течениях. Информация указывала на то, что тело фигуранта, в случае его гибели, может быть обнаружено в пределах трех суток в районе Новороссийска.

По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.