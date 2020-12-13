На Кубани подозреваемого с двойном убийстве ищут с квадрокоптеров

На Кубани мужчину, подозреваемого в жестоком двойном убийстве, разыскивают с помощью спецсредств, в том числе квадрокоптеров. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как ранее уже писала "РГ", следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Армавира. Сейчас он находится в федеральном розыске.

"По данным следствия, 32-летний Акшин Гусейнов проживал со своей девушкой в Армавире в одном из домов на улице Розы Люксембург. Днем 10 декабря 2020 года между ними произошел конфликт на почве ревности, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - Во время ссоры мужчина нанес оппонентке множество ударов в область головы, убив ее, после чего переместил тело погибшей в ванну. Затем он на автомобиле направился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью совершил убийство 9-летнего брата погибшей".

В ведомстве добавили, что после этого подозреваемый приехал в поселок Джубга и оставил автомобиль недалеко от моря, а затем скрылся. Сейчас его разыскивает полиция на территории всего Краснодарского края, в том числе в прибрежной зоне Черного моря. Для поиска подозреваемого, как сообщают в правоохранительных органах, используются спецсредства, в том числе с помощью квадрокоптеров осматривают и изучают прибрежную полосу и горный массив.