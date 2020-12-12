Убийцу девушки и ребенка на Кубани объявили в федеральный розыск

Подозреваемого в совершении двойного убийства на территории Краснодарского края в субботу объявили в федеральный розыск. Теперь 32-летнего мужчину, будут искать по всей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

- Мужчина объявлен в федеральный розыск в качестве подозреваемого. Параллельно ведутся поиски его тела в Туапсинском районе, в случае если он свел счеты с жизнью, в том числе в акватории моря, - отметил источник.

По данным Туапсинского районного казачьего общества, поиски сейчас ведут порядка 250 казаков. У них есть ориентировки с фотографией подозреваемого. Казаки прочесывают территорию и объезжают населенные пункты, проводят подворовой обход.

Как сообщалось ранее, 32-летний житель Армавира Краснодарского края подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы и ее девятилетнего брата. Снимки убитых он разместил в соцсетях. По данным следственного управления СК РФ по региону, днем 10 декабря мужчина голыми руками убил девушку в съемной квартире, а затем на машине приехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил брата погибшей. Автомобиль подозреваемого позднее обнаружили в поселке Джубга недалеко от моря, самого мужчину продолжают разыскивать.

По факту двойного убийства следственные органы возбудили уголовное дело.