Винзавод "Массандра" купил владелец "Нового Света"

Новости

В Японии отменят действие программы поддержки туризма на новогодние праздники 15:01
Disney снимет сериал о группе The Rolling Stones 15:00
На Урале полиция попросила банки приостановить выдачу онлайн-кредитов 14:57
Путин поддержал продление беззаявительного порядка для льгот на услуги ЖКХ 14:52
Помощь по соцконтрактам смогут получить более миллиона россиян 14:49
В Кремле не стали связывать рост цен на продукты с инфляцией 14:49
Путин допустил возможность либерализации доставки лекарств 14:38
Путину предложили страховать здоровье учителей во время пандемии 14:36
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19 14:26
Умер экс-главный тренер "Ливерпуля" и сборной Франции Жерар Улье 14:24
В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США 14:10
Президент ФК "Урал" заболел коронавирусом 14:08
Беларусь вышла на пик пневмоний 14:05
Где чаще всего москвичи пользуются бесплатным Wi-Fi 14:04
Путин: Пандемия дала возможность "ЕР" провести аудит своих рядов 13:54
Джеймс Ганн снимет еще одних "Стражей Галактики" 13:54
Комитет РФС рассмотрит инцидент после матча "Сочи"-"Спартак" во вторник 13:44
Жириновский переизбран председателем ЛДПР 13:41
"Аякс" отреагировал на арест Куинси Промеса 13:36
В Воронежской области 31 декабря объявлен выходным 13:36
Песков оценил влияние закрытия консульств США на двусторонние отношения 13:35
Песков заявил о купировании тревожной ситуации в Карабахе 13:34
Медведев: Волонтеры ЕР помогут семьям медиков, работающих в "красных зонах" 13:33
Медведев: Волонтеры ЕР обработали более 1,5 млн обращений в период пандемии 13:26
Опубликовано видео запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 14 по 20 декабря
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
Сотрудников "РГ" наградили Почетными грамотами и благодарностями от Минцифры
14.12.2020 13:58
Рубрика: Экономика

Винзавод "Массандра" купил владелец "Нового Света"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
По итогам аукциона, проведенного на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка", собственником АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" стала структура банка "Россия" компания "Южный проект".
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

Об этом этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Фото: iStock
Акции "Массандры" выставили на аукцион за 5,3 миллиарда рублей

"Южный проект" приобрел акции "Массандры" за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Вместе с ним в аукционе участвовало предприятие "Эстейт Групп" (Москва). Начальная цена акционерного общества составляла 5,3 миллиарда рублей.

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания "Южный проект" на 99,9 процента принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". Она же в 2017 году приобрела за полтора миллиарда рублей завод шампанских вин "Новый Свет".

Недвижимое имущество "Массандры", согласно данным документации торгов, расположено на 220 земельных участках общей площадью 104,8 гектара. В том числе виноградники занимают порядка 4000 гектаров, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 километров. А общая площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в собственности предприятия, - 987 989 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, нынешнему собственнику "Массандры" помимо прочего перейдут и обязательства, связанные с сохранением объектов культурного наследия. В перечень таких объектов включены комплекс винных подвалов, здание главного корпуса предприятия.

Ранее Госсовет Крыма включил акции "Массандры" в план приватизации на 2020 год. По словам Янины Павленко, которая была директором предприятия на момент его преобразования в акционерное общество, в ближайшие годы тому необходимо провести перезакладку двух с половиной тысяч гектаров виноградников, на что потребуется более пяти миллиардов рублей.

В регионах Экономика АПК Экономика Бизнес Крупные компании Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в кибератаках на минфин США
Мишустин продлил продэмбарго до конца 2021 года
Власти Москвы назвали условия для отмены ограничений из-за COVID-19
В Минсельхозе рассказали, как изменятся цены на сахар и подсолнечное масло
В Госдуме назвали правильными изменения правил оформления больничного
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Как облегчат жизнь россиян законы декабря