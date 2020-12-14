Винзавод "Массандра" купил владелец "Нового Света"

По итогам аукциона, проведенного на электронной торговой площадке АО "Единая электронная торговая площадка", собственником АО "Производственно-аграрное объединение "Массандра" стала структура банка "Россия" компания "Южный проект".

Об этом этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

"Южный проект" приобрел акции "Массандры" за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Вместе с ним в аукционе участвовало предприятие "Эстейт Групп" (Москва). Начальная цена акционерного общества составляла 5,3 миллиарда рублей.

Зарегистрированная в Санкт-Петербурге компания "Южный проект" на 99,9 процента принадлежит АО "Акционерный банк "Россия". Она же в 2017 году приобрела за полтора миллиарда рублей завод шампанских вин "Новый Свет".

Недвижимое имущество "Массандры", согласно данным документации торгов, расположено на 220 земельных участках общей площадью 104,8 гектара. В том числе виноградники занимают порядка 4000 гектаров, которые тянутся от Фороса до Судака на 180 километров. А общая площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в собственности предприятия, - 987 989 квадратных метров.

Как сообщалось ранее, нынешнему собственнику "Массандры" помимо прочего перейдут и обязательства, связанные с сохранением объектов культурного наследия. В перечень таких объектов включены комплекс винных подвалов, здание главного корпуса предприятия.

Ранее Госсовет Крыма включил акции "Массандры" в план приватизации на 2020 год. По словам Янины Павленко, которая была директором предприятия на момент его преобразования в акционерное общество, в ближайшие годы тому необходимо провести перезакладку двух с половиной тысяч гектаров виноградников, на что потребуется более пяти миллиардов рублей.