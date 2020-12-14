Президент ФК "Урал" заболел коронавирусом

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов сообщил, что подхватил коронавирусную инфекцию и госпитализирован.

"Вчера температуры не было, сегодня появилась, чувствую себя более или менее нормально, но нахожусь в больнице", - рассказал он в телефонной беседе с корреспондентом РИА Новости.

Еще в мае, напомним, коронавирусом переболел нападающий Павел Погребняк. Спортсмен перенес инфекцию в легкой форме.

Иванову - 59 лет. Он является вдохновителем и организатором мини-футбольного клуба "ВИЗ" в Екатеринбурге. С 1992 по 1996 годы выступал за команду в качестве, позднее ода перешел на руководящую работу. Является президентом МФК "Синара". В 2001 году избран председателем федерации футбола Свердловской области. С 1 марта 2003 года - президент ФК "Урал", а с 2011 года - вице-президент российской Ассоциации мини-футбола.

Между тем

На Среднем Урале за минувшие сутки - 397 новых случаев COVID-19. Общее количество заболевших на сегодня составляет 51 757. Состояние 600 госпитализированных - тяжелое. Выписан из больниц за сутки 401 человек, а в целом врачи вылечили 44 031 человека.

"Зарегистрировано 17 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев - 1 230", - сообщил сегодня оперативный штаб.