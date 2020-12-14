Оценено влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в России в 2021 году

Успешное применение вакцины в России позволит сократить ежедневный показатель заболеваемости коронавирусом в новом году, а также уменьшит период пандемии. Такое мнение высказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Снижение числа заболевших в 2021 году будет вызвано в основном двумя факторами: вакцинацией и наличием естественного иммунитета у переболевших", - цитирует эксперта РИА Новости.

Первым регионом России, где началась масштабная вакцинация от коронавируса, стала Москва. Защитить здоровье предложили людям из групп риска: работникам образования, здравоохранения, соцзащиты населения, независимо от формы собственности учреждений, в которых они работают. Прививают "Спутником V" - препаратом, который разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Директор научного учреждения Александр Гинцбург говоря о сроках действия вакцины отметил, что защита будет эффективна на протяжении минимум двух лет. Что касается действенности препарата, то вакцина на 96% гарантирует, что привитый ей человек не заболеет коронавирусом.