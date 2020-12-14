"Заряженная" модель Hyundai покинула Россию

Сегодня в СМИ появилась новость о том, что Hyundai прекратил продажи "горячего" i30 N в России. Пресс-служба компании подтвердила "Российской газете" данную информацию.

Дело в том, что заводская квота "заряженных" хэтчбеков, выделенная на 2020 год, закончилась. При этом в Hyundai отметили, что корейская марка готовится к запуску обновлённой модели в 2021 году. К слову, i30 N ещё не исчез с официального сайта бренда.

Hyundai i30 N третьей генерации для российского автомобильного рынка представили весной 2019 года. Имиджевую машину продавали исключительно в крупных городах (в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи и Казани).

Переднеприводный автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л. с. и 275 л. с. Разгон до первой "сотни" - 6,4 с. и 6,1 с. соответственно. Коробка передач - шестиступенчатая "механика".

249-сильный вариант стоил 2 200 000 рублей, 275-сильный - 2 350 000 рублей.

Теперь в российскую линейку N Line входит только Tucson. Стоимость кроссовера с приставкой N Line составляет от 2 329 000 рублей.