Лукашенко посетил Могилевскую областную клиническую больницу

Заметную стабилизацию в отношении заболеваемости коронавирусом подтвердили во вторник президенту Беларуси руководители областной клинической больницы в Могилеве, расположенном в двухстах километрах от столичного центра.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки 15 декабря в этот регион ознакомился с работой медицинского учреждения, в том числе по оказанию помощи больным COVID-19, сообщает его пресс-служба.

Как рассказал главе государства главный врач больницы Анатолий Кулик, в учреждении, в котором работают около 1,5 тысяч сотрудников, из 853 коек 350 выделены для больных коронавирусом, причем 108 из них на сегодняшний день свободны. "Последнюю неделю у нас наблюдается остановка и уменьшение количества госпитализированных", - уточнил динамику заболеваемости главврач.

Кстати, сейчас на территории больницы идет масштабное строительство - возводится кардиохирургический корпус, который планируется сдать в ноябре 2021 года.

Посещение Могилевской клинической больницы, напоминают новостные порталы, продолжает серию поездок президента по областным учреждениям здравоохранения, которые занимаются лечением инфицированных COVID-19 пациентов.

Ранее Лукашенко посетил две столичные клинические больницы, побывал в областном роддоме в Витебске и встретился с коллективом Столбцовской районной клиники в Минской области.