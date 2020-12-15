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15.12.2020 13:02
Рубрика: Общество

МЧС прорабатывает вопрос о введении на пляжах зон для отдыха с животными

Текст: Иван Петров
МЧС России проработает возможность организации на пляжах отдыха для владельцев домашних животных со своими питомцами. Об этом сообщил заместитель главы МЧС России Илья Денисов в ответе на депутатский запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову.

"МЧС России подготовит предложения по установлению возможности для организации владельцами пляжей мест, специально оборудованных для отдыха граждан с домашними животными", - цитирует ТАСС ответ замминистра.

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В прошлом месяце депутат Бурматов обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой разрешить владельцам пляжей организовать места отдыха на пляже для граждан с домашними животными. По его словам, в России более 50 процентов граждан имеют домашних животных, и лишение их возможности посещения общественных мест, таких как пляжи, ограничивает их права и законные интересы. Кроме того, разрешить посещать пляжи с братьями нашими меньшими, по мнению парламентария, необходимо, поскольку Россия активно развивает внутренний туризм, и все больше граждан делают выбор в пользу путешествий вместе со своими питомцами.

В конце октября "Российская газета" сообщала, что глава МЧС России Евгений Зиничев своим приказом утвердил Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России. Пунктом 4.2.7 этого документа посетителям пляжей запрещается приводить с собой животных, исключение сделано лишь для собак-поводырей.

В МЧС поясняли, что норма по ограничению нахождения на пляжах посетителей с собаками и другими животными обусловлена тем, что "при купании на пляжах граждане находятся в не свойственной им среде, и животные могут привести к их испугу или травмированию посетителей, особенно детей". Кроме того, подчеркивали в МЧС, нахождение собак и других животных на пляже может создавать дискомфорт для отдыхающих - из-за близкого контакта или лая.

В чрезвычайном ведомстве резюмировали, что нахождение собак на пляжах может привести к дискомфортному пребыванию других отдыхающих, увеличить риск несчастных случаев и создать негативные предпосылки для ухудшения санитарно-эпидемиологического состояния пляжа.

При этом правила не ограничивают возможность нахождения граждан с домашними животными на берегу водных объектов, в том числе местах массового отдыха, но вне зон, специально оборудованных для купания.

Общество Природа Правительство МЧС

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