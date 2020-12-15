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15.12.2020 13:01
Рубрика: Российский автопром

Самая бюджетная Lada получат новую мультимедиа

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

На прошлой неделе сообщалось о том, что АвтоВАЗ собрал прототипы Lada Granta в версии #Club с мультимедийной системой, которая оснащена сервисами "Яндекс.Авто".

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Теперь стало известно, что 14 декабря вазовцы также выпустили Granta Cross и Granta лифтбек с новой мультимедиа. Оба экземпляра не имеют приставку #Club.

Как уточняет AvtoVAZ News, визуально размер сенсорного экрана на Granta меньше по сравнению с 8-дюймовым тачскрином Xray Cross в исполнении Instinct и Black.

Выходит, что перспективный информационно-развлекательный комплекс появится на всём семействе Lada Granta без исключения. Это случится в первой половине 2021 года. Тогда же мультимедиа с "Яндекс.Авто" дебютирует и на семействе Lada Vesta.

АвтоВАЗ уже запатентовал два варианта мультимедийной системы.

#Lada