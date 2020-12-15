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15.12.2020 09:02
Рубрика: Легковые авто

Skoda выпустит доступный электрокар, но не скоро

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Руководитель компании Skoda Томас Шефер сообщил, что у городского супермини Citigo будет преемник: на его место придёт электрический хэтчбек.

Фото: скриншот с youtube.com
Обновленный Skoda Kodiaq засняли на видео

Volkswagen разрабатывает новую модификацию платформы для электрических моделей MEB - MEB-entry, которая ляжет в основу модели ID.1. Она появится в продаже в 2023 году. Skoda, входящая в состав немецкого концерна, выпустит подобную "электричку", и она станет идеологическим преемником Citigo.

"Мы обязательно последуем примеру (Volkswagen - прим. "РГ"), - цитирует Шефера журнал Auto Express, - Если будет платформа, то мы попробуем сделать на её базе что-то умное (отсылка к философии Simply Clever - умных решений в автомобилях Skoda - прим. "РГ"). И в этом плюс быть частью большой семьи, потому что не нужно делать что-то с нуля самостоятельно".

MEB-entry будет использоваться для автомобилей длиной не более четырёх метров - примерно размером с нынешний хэтчбек Volkswagen Polo. Ориентировочный прайс - 20 000 фунтов стерлингов (примерно 1.93 млн рублей), модель Skoda, вероятно, будет более доступным предложением.

Шефер предупредил, что электрический супермини вряд ли появится раньше середины десятилетия, потому что у компании другие приоритеты: запуск в следующем году кроссовера Enyaq iV и разработка более компактной модели.

После 2025 года в модельном ряду компании может появиться электрический седан размером с Octavia, при том что электрическая версия Octavia выйдет позднее - после 2030 года.

#Skoda