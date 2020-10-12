Skoda Enyaq станет семейством кроссоверов в 2021 году

Вслед за представленным кроссовером Skoda Enyaq iV будет выпущена его купеобразная версия, которая предварительно обозначается как GT. Однако со временем Enyaq iV может превратиться в семейство автомобилей.

Глава отдела продаж и маркетинга Skoda Ален Фейви сообщил в беседе с изданием Autocar, что расширение линейки Enyaq - правильное и логичное решение, напомнив, что пока компания не планирует выпуск новых моделей электрокаров.

Фейви заявил, что модульная архитектура MEB позволяет быстрее, чем прежде разрабатывать новинки с электрическим приводом, пока же Skoda намерена следить за ситуацией на рынке в "зелёном" сегменте.

Премьера кросс-купе Skoda Enyaq iV состоится в 2021 году. Кроссовер, очевидно, будет предлагаться с такими же вариантами силовой установки, что и обычный Enyaq: задне- и полноприводные модификации мощностью от 148 до 306 л.с. Возможно, благодаря лучшей аэродинамике GT-версия электрического SUV от Skoda сможет проезжать дальше, чем 510 км, заявленных для Enyaq iV.

Аналогичную стратегию по развитию электрокроссоверов реализует Volkswagen, который готовит к премьере ID.4 и его GTX-версию, и Audi с Q4 Sportback e-tron.