Кроссовер Skoda Enyaq iV сфотографировали в новом кузове

Не было секретом, что первый электрокроссовер Skoda будет выпускаться не только в кузове типа универсал, но и получит версию с покатой линией крыши. Появились доказательства: фотошпионы засняли кросс-купе Enyaq.

Прототип купеобразного Skoda Enyaq - концепт Vision iV - был представлен ещё весной 2019 года на автосалоне в Женеве.

Предполагается, что кросс-купе получит к названию приставку GT и войдёт в лигу, где также будут присутствовать Volkswagen I.D.4 Coupe (или GTX), Audi Q4 Sportback e-tron и Cupra Tavascan. Правда, по последнему решение руководством Seat пока не принято.

Премьера Skoda Enyaq iV состоялась 1 сентября 2020 года. Кроссовер построен на модульной электрической платформе MEB и будет доступен как с одним двигателем на задней оси, так и в полноприводном варианте с парой электромоторов. В зависимости от модификации отдача силовой установки составляет от 148 до 306 л.с., запас хода - от 340 до 510 км.

Производство Skoda Enyaq iV уже начато. Поставки электрокроссовера клиентам начнутся весной 2021 года.

Фото: www.carscoops.com