В Турции заявили, что санкции США не повлияют на оборонную промышленность

Санкции США против Турции, введенные из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400, не нанесут ущерб оборонной промышленности республики. С таким заявлением в понедельник выступил руководитель Управления оборонной промышленности Исмаил Демир.

"Любое принятое за рубежом решение в отношении меня или нашего учреждения не изменит мою позицию или позицию моей команды", - цитирует Демира ТАСС. Он также заверил, что Турция привержена цели по достижению полной независимости оборонной промышленности под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее на санкции отреагировали в турецком МИД. "Мы осуждаем и отвергаем объявленное решение США", - говорится в заявлении. В турецком внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Анкара по своему усмотрению предпримет необходимые шаги против решения, которое неизбежно негативно повлияет на отношения между двумя странами.

Напомним, в понедельник США ввели санкции в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). По словам госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон стремится продолжить многолетнюю историю продуктивного сотрудничества в оборонном секторе, "как можно скорее устранив препятствие, связанное с владением Турцией С-400".