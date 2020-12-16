Как молодой россиянин стал заведовать врачебной амбулаторией в белорусской глубинке

Двадцать деревень, две с половиной тысячи человек... Это зона ответственности доктора Степана Парфенова. 26-летний россиянин, родившийся на Брянщине, сегодня заведует врачебной амбулаторией в белорусской глубинке. В агрогородок Ходосы, на Мстиславщину, он приехал прошлым летом по распределению после Гродненского медуниверситета. С тех пор лечит сельчан, сейчас - и коронавирусных…

В амбулатории доктора Парфенова мы и застали: как раз заканчивал прием пациентов. Врач общей практики выполняет работу и терапевта, и узких специалистов.

- Хороший доктор, внимательный, - щедра на похвалу сельчанка Елена Коноплева, которая пришла к врачу с простудой.

- Молодой, но люди его уважают, - вторит ей коллега Парфенова, врач общей практики Ирина Сергеева, работающая тут уже 35 лет. - В день на приеме бывает человек 30: всех выслушает, обследует, назначит лечение.

Сельская амбулатория - это дневной стационар на восемь коек, кабинеты ЭКГ и физиотерапии, лаборатория, аптека. В штате есть стоматолог, акушерка. Радиус обслуживания - 30 километров. Дважды в месяц Парфенов принимает в ФАПе агрогородка Мушино, что километрах в 15 от Ходос. И ежедневно после обеда посещает больных на дому.

Несмотря на молодость, Парфенов еще до пандемии успел поработать на передовой. Интернатуру проходил в Минской районной больнице. Год стажировался в службе скорой помощи. На передовой доктор Парфенов и сегодня. Как только на Мстиславщине проявился COVID-19, в амбулатории, где один вход, разделили потоки пациентов, чтобы здоровые не пересекались с больными.

Пациентов с подтвержденным COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, Парфенов регулярно навещает. Экипировка соответствующая - противочумный костюм, перчатки, бахилы, респиратор:

- Вторая волна коронавируса сложнее и интенсивнее. Как-то позвонила пенсионерка - ее муж, который четыре дня назад выписался из больницы, где лежал с инсультом, задыхался. Заподозрили повторный инсульт, доставили в райцентр в реанимацию. Оказалось, COVID-19.

Сам Парфенов угодил в больницу с таким же диагнозом, но, по его словам, двадцать один день больничного впустую не прошел - как только полегчало, занялся само­образованием, читал медицинскую литературу.

У молодого доктора была возможность обосноваться в городе, но он выбрал село:

- Основная разница между сельскими и городскими врачами в том, что мы знаем все о каждом своем пациенте. А с коллегами я всегда на связи: делимся впечатлениями, консультируемся.

Сельскому медику надо быть еще и психологом.

- Есть два типа людей: одни, стоит температуре подняться до 37, паникуют: "У меня COVID!" Другие при наличии серьезных симптомов болезни наотрез отказываются от госпитализации ("Не поеду - у меня скотина не кормлена!"), - вздыхает доктор. - Однажды примчались по вызову: пенсионер белый как мел, за сердце держится. Измерил давление, сделал кардиограмму - все признаки инфаркта налицо. Насилу уговорил лечь в больницу.

- Молодые доктора очень помогают. В том числе в борьбе с COVID-19, ни один не отказался работать в красной зоне, - благодарна главврач Мстиславской ЦРБ Наталья Филипенко.

Заведующий амбулаторией принимает в Ходосах пять дней в неделю. А в субботу нередко заступает на ночное дежурство в ЦРБ. Так что мечтает пока об одном - отоспаться. Хотя есть и планы на перспективу:

- Со мной сюда переехала моя девушка Лиза. Коренная минчанка, она открыла в Мстиславле парикмахерскую - арендовала помещение. Думаем о собственном салоне, где будут еще маникюр, наращивание ресниц и массаж. Хочу выучиться на массажиста, работать вместе с ней. Но сперва надо победить коронавирус. Из-за него я с сестрами, живущими в Питере, общаюсь исключительно по интернету. Откроют границы, обязательно съезжу в Россию, которую люблю так же, как свою вторую родину - Беларусь.

Калькулятор Степана Парфенова

На работу доктор Парфенов ежедневно ездит в Ходосы из Мстиславля, где снимает квартиру. Это 18 километров. На проезд - чаще всего маршрутное такси - в месяц тратит 70 белорусских рублей (около 2000 российских). За съемную квартиру - 200, плюс - около 100 за коммуналку. Столько же - около 300 белорусских - уходит на питание (примерно 8800 российских). Впрочем, соленьями-вареньями помогают родители Лизы, живущие в Минске, и мама Степана, обосновавшаяся в Костюковичах. А зарабатывает доктор (у него 1,25 ставки) 1400 белорусских рублей (больше 41 тысячи российских).