Капсула китайского беспилотника доставила лунный грунт на Землю

На севере Китая, в районе Внутренняя Монголия, приземлилась капсула космического беспилотника "Чанъэ-5", символически названного в честь женского персонажа китайской мифологии, даосской богини Луны. Капсула, вернувшаяся с естественного спутника Земли, успешно доставила на нашу планету образцы лунной породы, передает ТАСС со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Это примерно два килограмма реголита, то есть остаточного лунного грунта. Последние четыре с лишним десятилетия (после успешной миссии советского аппарата "Луна-24", который привез в распоряжение учёных СССР 170 граммов реголита в 1976-м) ни одной стране не удавалось доставить на Землю геологические образцы с Луны. Китайская автоматическая межпланетная станция была запущена 23 ноября этого года, а 1 декабря успешно "прилунилась".