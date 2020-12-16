Китайский аппарат "Чанъэ-5" скорректировал орбиту на пути к Земле

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5", возвращающийся с Луны на Землю, успешно выполнил вторую орбитальную корректировку полета. Об этом в среду сообщило национальное космическое управление КНР.

Корректировка была совершена в 04:15 мск при помощи двух двигателей, включенных на определенное время. По данным специалистов, все системы орбитального модуля и возвращаемой капсулы "Чанъэ-5" находятся в хорошем состоянии. Первая корректировка орбиты была выполнена в понедельник, а днем ранее "Чанъэ-5" оптимизировал траекторию полета для перехода с лунной орбиты на земную, пишет ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе "Чанъэ-5" успешно покинул Луну, собрав образцы грунта. Затем аппарат завершил стыковку на орбите, которая сопровождалась передачей геологических образцов возвращаемой капсуле.

"Чанъэ-5" стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны. Собрано около двух килограммов реголита. Полученные образцы будут изучены китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.