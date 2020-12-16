Разбитый Corvette починили с помощью лапши быстрого приготовления

Любой блогер уверен, что лучшее чистящее средство - это Coca-Cola, а для ремонта гуру с YouTube предпочитают использовать лапшу быстрого приготовления. Мы уже рассказывали, как с помощью такой лапши российские умельцы из "Гараж 54" привели в порядок бампер Honda Prelude.

Теперь их американские коллеги с канала Judash Garage отремонтировали подобным способом новейший Chevrolet Corvette. Суперкару понадобилась починка после ДТП, в результате которого в его стеклопластиковой двери образовалась проплешина.

С помощью клеевого пистолета американцы закрепили в нужных местах несколько пачек лапши, поверх нанесли толстый-толстый слой шпатлевки, выровняли ее, отшлифовали и покрасили из баллончика.

Результат нельзя назвать идеальным, но того и не требовалась - конечно же, такой "ремонт" это всего лишь шутка. Хотя блогеры и хвастаются, что сумели сэкономить полторы тысячи долларов.