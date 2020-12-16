Суд Красноярска на два месяца продлил арест бизнесмену Быкову

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову на два месяца, до 24 февраля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Красноярский краевой суд.

Напомним, следствие инкриминирует Быкову организацию убийства предпринимателя - исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова.

Анатолий Быков с 7 мая и по 22 октября находился в СИЗО в связи с обвинением по другому делу - организация двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но Быкова опять задержали, прямо на выходе из СИЗО Красноярска, суд назначил ему арест до 21 декабря.