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22.10.2020 20:09
Рубрика: Происшествия

Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО

Текст: Наталья Козлова
Фото: СК РФ/ТАСС Фото: СК РФ/ТАСС
Фото: СК РФ/ТАСС

Адвокаты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова сделали в четверг, 22 октября, все, чтобы их клиент вышел на свободу. Они доказали, что старые убийства, за которые арестовали Быкова, не являются тяжкими преступлениями. И их клиент не помешает следствию.

Фото: Следственный комитет РФ
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В итоге Красноярский краевой суд отправил Быкова под домашний арест. Но до дома он не добрался. Даже из СИЗО не вышел. А был задержан прямо там на 48 часов. У известного коммерсанта и криминального авторитета в прошлом есть еще уголовные дела, по которым его снова задержали.

Напомним, Быкова, бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края, задержали в начале мая и арестовали. Его обвинили в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году. Следствие уверяет, что Быков руководил бандой и после неудачного покушения на себя дал указание устранить подозреваемых в покушении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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