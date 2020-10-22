Красноярского бизнесмена Быкова задержали в СИЗО

Адвокаты красноярского бизнесмена Анатолия Быкова сделали в четверг, 22 октября, все, чтобы их клиент вышел на свободу. Они доказали, что старые убийства, за которые арестовали Быкова, не являются тяжкими преступлениями. И их клиент не помешает следствию.

В итоге Красноярский краевой суд отправил Быкова под домашний арест. Но до дома он не добрался. Даже из СИЗО не вышел. А был задержан прямо там на 48 часов. У известного коммерсанта и криминального авторитета в прошлом есть еще уголовные дела, по которым его снова задержали.

Напомним, Быкова, бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края, задержали в начале мая и арестовали. Его обвинили в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году. Следствие уверяет, что Быков руководил бандой и после неудачного покушения на себя дал указание устранить подозреваемых в покушении.