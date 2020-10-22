Красноярский бизнесмен Анатолий Быков переведен под домашний арест

Суд в Красноярске изменил меру пресечения бизнесмену Анатолию Быкову и поместил его под домашний арест. Об этом сообщает РИА-Новости.

Напомним, что 7 мая бизнесмен был задержан - Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в организации в 1994 году двойного убийства и поместил под арест. Позже экс-депутату Красноярского края было предъявлено еще одно обвинение - в руководстве преступным сообществом.

А 21 сентября следователи начали проверку информации о причастности Быкова к нападению на бывшего вице-президента региональной федерации бокса.