Экс-замглавы ФСИН Петербурга не смог обжаловать приговор за убийство

Приговор Сергею Мойсеенко, бывшему замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти, оставлен в силе. Экс-чиновник, отправленный в колонию на 15 лет за заказное убийство коллеги, не смог обжаловать решение суда во втором апелляционном суде общей юрисдикции, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Мойсеенко Яна Станкевича.

Пока сам Мойсеенко и его защитник не решили, будут ли они подавать кассационную жалобу.

Напомним, бывшего высокопоставленного сотрудника регионального управления ФСИН осудили в августе этого года. Причем, коллегия присяжных рассматривала дело Мойсеенко дважды: в первый раз его посчитали непричастным, а во второй раз - виновным и не заслуживающим снисхождения.

Следствие пришло к выводу, что Мойсеенко в 2016 году стал задумываться об убийстве своего коллеги - начальника отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства Николая Чернова. Последний много знал о деятельности замначальника, в том числе и о фактах коррупции.

Чернов был убит весной 2017 года. Его машину расстреляли. Киллера нашли быстро и сейчас он отбывает наказание.