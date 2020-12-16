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16.12.2020 12:46
Рубрика: Происшествия

В Калининграде фирма заплатит 20 млн за попытку дать взятку министру

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

В Калининграде коммерческая организация оштрафована на 20 миллионов рублей по постановлению прокуратуры за совершение коррупционного правонарушения.

Фото: Сергей Карпов/ТАСС
Прокуроры выявляют факты подкупа чиновников при заключении госконтрактов

В июне этого года состоялась попытка дать взятку: 45-летняя представительница лесозаготовительной компании была задержана при передаче 15 миллионов рублей одному из министров правительства Калининградской области.

По версии следствия, мзда предлагалась за возможность перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов. Однако министр уведомил об этом правоохранительные органы, и передача денег проводилась уже в рамках оперативно-розыскных мероприятий под контролем оперативников регионального управления ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки в особо крупном размере".

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, по статье "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица в крупном размере". Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что представитель ООО, действуя в интересах юридического лица, пыталась передать министру природных ресурсов и экологии региона 15 миллионов рублей.

Мировой судья признал ООО виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 миллионов рублей. Постановление не вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Борьба с коррупцией

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