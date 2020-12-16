Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что поражение его команды в матче против "Зенита" было заслуженным.

В среду "Спартак" в матче 19-го тура РПЛ уступил "Зениту" в Санкт-Петербурге со счетом 1:3. Наставник красно-белых отметил, что этот результат был закономерным.

"Заслуженное поражение. Начали хорошо, но быстро пропустили, - сказал он на послематчевой пресс-конференции. - Первый тайм провели хорошо, второй - нет. Играли в длинные мячи, потеряли все зоны. У нас не было сил, чтобы атаковать и контратаковать".

Впрочем, даже несмотря на заявление о том, что он сам не будет продлевать контракт с клубом, Тедеско заявил, что команда сдаваться не будет.

"Чемпионская гонка не завершена. Мы будем бороться до последнего. Но нам сейчас нужна пауза, - сказал он. - "Зенит" может ротировать футболистов, мы нет. У нас очень молодая команда. И в будущем она достигнет высот".