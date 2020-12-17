Эксперт: Стив Маттин войдет в историю отечественной автоиндустрии

В четверг АвтоВАЗ объявил о том, что с 1 января 2021 года должность шеф-дизайнера компании займет разработчик автомобилей Dacia Жан-Филипп Салар, который заменит на посту британца Стива Маттина. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников считает, что Маттин войдет в историю отечественной автоиндустрии.

"Безусловно, в российской достаточно консервативной производственной традиции знаковые руководители остаются в должности много лет, однако ротация руководящего состава в автоконцернах, а тем более в международных альянсах - абсолютно тривиальное явление, которое в том числе регулярно затрагивает и ведущих дизайнеров.

Главная заслуга Стива Маттина видится даже не в том, что именно он создал образ новых Lada, которые, наверное, впервые в современной истории можно было выбрать за стиль и красоту, а в том, что он стоял в начале эдакой автопромышленной революции со всеми ее достоинствами и недостатками, когда совместными усилиями отечественные "Жигули" превращались в международный проект Lada.

Так что наряду с Бу Андерссоном Стив Маттин, конечно же, войдет в историю отечественной автоиндустрии, причем исключительно с положительным бэкграундом. Что до будущих изменений, то можно быть уверенным, что в ближайшие годы никаких радикальных подвижек в дизайне не будет.

Во-первых, всегда остается запас "идей", направленный на определенное время вперед. Во-вторых, Lada играет не в том сегменте, где дизайн определяет потребительскую концепцию поведения. Учитывая, что на смену Стиву Маттину приходит специалист из Dacia, принимавший участие в создании всей линейки Logan, с большой вероятностью стоит ждать преемственности в образах и стиле новых моделей Lada, по крайней мере, пока", - рассказал эксперт.

Под руководством Стива Маттина был создан весь фирменный стиль Lada, отличительный признак которого - X-образные мотивы в оформлении экстерьера. Нынешние Lada Vesta, Lada Xray, Lada Granta - это его рук дело.