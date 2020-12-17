Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам

Минздрав России держит на контроле ситуацию по выплатам стимулирующих средств медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина медик-волонтер рассказала, что был собран анализ жалоб людей, которые в регионах лечатся от коронавирусной инфекции, а также от врачей. Так, россияне отмечают, что лекарства им приходится покупать за свои деньги, хотя государство и обещало предоставлять бесплатные препараты больным COVID-19. А в ряде регионов медики так и не получили стимулирующие выплаты. В частности, по словам волонтера, медики из города Кола Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу.

В Минздраве прокомментировали это обращение. "Объем стимулирующих выплат медицинским работникам Кольской центральной районной больницы (Мурманская область), оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, произведенных в рамках постановлений правительства РФ, составил 72,2 млн рублей. Объем специальной социальной доплаты, выплаченной непосредственно на банковские карты 172 работникам больницы за ноябрь текущего года, составил более 15 млн рублей", - сообщает пресс-служба Минздрава.