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17.12.2020,  
17:45
Текст:  Алексей Брусилов

Модификация T-72 Scarab из Чехии так никого и не заинтересовала

Три года назад на проходившей в городе Брно оружейной выставке IDET 2017 впервые был представлен модернизированный чешскими специалистами танк Т-72М1, получивший название Scarab ("Скарабей").
Фото: DefenseWebTV / youtube.com Фото: DefenseWebTV / youtube.com
Фото: DefenseWebTV / youtube.com

На него установили динамическую защиту, которой прикрыли верхнюю лобовую деталь корпуса, а также переднюю часть башни и ее крышу. Для противодействия легким противотанковым боеприпасам также предназначены решетчатые экраны.

Фото: VargaA / wikimedia.org
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Пушка осталось прежней - 125-мм гладкоствольная 2А46М. На рекламных проспектах демонстрировался образец, оснащенный дистанционно-управляемой пулеметной установкой, однако на самой выставке "семьдесят второй" был с обычным 12,7-мм пулеметом НСВТ-12,7 "Утес".

Небольшой доработке подверглись приборы наблюдения и прицеливания - в целях экономии решили отказаться от внедрения тепловизора. Также заменили радиостанцию.

Известно, что Т-72М1 имеет многотопливный двигатель В-46 мощностью 780 л.с., на "Скарабее" его заменили на 840-сильный В-84.

Разработчики выражали надежды, что доработанные до такой версии танки привлекут внимание не только собственных военных, но и представителей зарубежных армий. Однако чешское оборонное ведомство не собирается дополнять новой техникой уже имеющиеся Т-72М4CZ, а иностранцы не проявили какой-то особой заинтересованности в такой модернизации.

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