Президент Беларуси оценил итоги развития Минской области

Экономические показатели Минской области в високосном году, по оценке главы Беларуси, дают основание для осторожного оптимизма. "Невозможное мы сделали, но надо было бы еще чуть-чуть", - констатировал Александр Лукашенко во время доклада 17 декабря областного руководителя Александра Турчина. Во время встречи с губернатором затрагивалась экономические показатели и ситуация в регионе с коронавирусом, передает пресс-служба главы государства.

По предварительным данным, которые изложил областной начальник, валовый региональный продукт за 11 месяцев зафиксирован на уровне 99,9%. "Цифра вроде высокая, но обидная - недотянули 0,1% до 100%", - признался Турчин, подчеркнув в то же время, что сохраняется надежда выйти до начала января на уровень прошлого года.

"Ну, дай бог, - отреагировал Лукашенко. - Одну десятую процента недотягиваете… Но декабрь еще есть. Вроде бы и неплохо", - но заранее предупредил, что ждать стабилизации в экономике и в наступающем году вряд ли придется.

Что же касается ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Минской области, то, по оценке губернатора, регион уже вышел на так называемое плато. Медики подтверждают, пояснил он, что нет прироста госпитализированных. "И по пневмониям, и по выявленным заболевшим регион находится приблизительно на одном уровне: ни роста, ни снижения", - проинформировал президента Турчин.

Кстати, по оперативным данным Минздрава, в стране проведено уже 3 688 179 тестов. За истекшие сутки в Беларуси зафиксировано еще 1834 пациента с коронавирусной инфекцией, а выписаны 2024 человека. А всего с начала пандемии в РБ зарегистрирован 167 731 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 145 397 пациентов, у которых ранее был подтвержден этот диагноз.

За весь период распространения инфекции на территории страны скончалось 1299 человек с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщают новостные порталы.