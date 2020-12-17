Путин надеется при Байдене решить часть проблем между Россией и США

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что избранный президент США Джо Байден правильно поймет, что происходит в российско-американских отношениях.

"Он человек опытный и во внутренней политике, и во внешней политике, и рассчитываем, что все проблемы, которые возникли - ну не все, хотя бы часть из них - будут решаться при новой администрации", - заявил российский лидер на большой пресс-конференции.

Путин, говоря о будущем складывающего полномочия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, обратил внимание на то, что у него большая поддержка избирателей. "И насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны", - отметил президент РФ.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.