Путин объяснил своевременность поправок к Конституции

"Изменения в Конституции. Именно в этом году, именно сейчас, почему?" - спросила обозреватель "РГ". "Все хорошо в срок, в свое время, - ответил президент. - И борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана, и изменения в Основной закон тоже". "Раньше многие вещи было сделать невозможно, - аргументировал он. - Во первых, фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений, и это очень важно".

Путин напомнил, что Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и боевых действий в Москве. "Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли по парламенту, и в тех условиях была принята Конституция", - сказал он.

"Память такая, что мы стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было, и было не где-то там, а вот здесь, у нас", - продолжил президент. И в этих условиях была принята Конституция. "Она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны были внести коррективы, поправки и в Основной закон", - объяснил Путин.

"Некоторые вещи мы не могли раньше даже делать, например, социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий", - сказал президент. "В 1993 году как можно было в Конституции записать обязанность государства индексировать пенсии? - задал он риторический вопрос. - Да там не платили по полгода: и денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же все было, это же никуда не делось, было фактом".

А сейчас другая ситуация, считает Путин: "Сейчас нужно не позволить сегодняшним и будущим руководителям не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном законе страны так же, как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью".

Президент вспомнил, как в ходе пресс-конференции сегодня прозвучал вопрос о тяжелой жизни многих российских семей. "Это так и есть. Но МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, - заметил он. - Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции".

Возникают и другие проблемы - например, МРОТ подтянули, а другим категориям работников зарплату не подняли. Но государству придется это сделать теперь, в том числе и на основе Конституции, опираясь на Конституцию - потому что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, подчеркнул Путин. "Это все связано. Да, надо напрягать будет усилия в соответствии с требованиями Конституции. В этом смысл изменений в закон", - сказал он.

В поправках зафиксирован приоритет российского конституционного права над международными нормами, неприкосновенность территории. "При состоянии армии в 1993 году это можно было? Ну можно, говорить можно все, что угодно. Но могли обеспечить? Нет, на каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правда? А обычные вооруженные силы у нас практически развалились", - напомнил президент. "Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч штыков не могли собрать дееспособных со всей страны, а армия была больше миллиона численностью", - добавил он.

"Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты уже говорят - да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективными. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день", - заявил Путин. И все это теперь можно зафиксировать в Основном законе. "Эта ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно", - оценил он.

Президент также заметил, что поправок пришли сотни тысяч, и поблагодарил граждан за активное участие. "То, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу, столько людей пришло на избирательные участки - это по сути, по факту референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной закон РФ. Это важно, это нужно", - заключил он, еще раз поблагодарив людей, которые поддержали поправки в Конституцию.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.