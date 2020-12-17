Путин объяснил своевременность поправок к Конституции

Новости

Путин: Эрдоган держит слово, хвостом не виляет 14:36
Путин: "Северный поток-2" выгоден Европе и Германии 14:35
Чиновницу челябинского минздрава поместили под домашний арест 14:31
Суд признал законным арест ученого Губанова, подозреваемого в госизмене 14:25
В Минске прокомментировали очередное заявление МИД Литвы 14:24
Путин: Правительство работает достаточно эффективно 14:19
Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам 14:13
В семье не без урода: Путин осудил хамство чиновника из Ленобласти 14:12
В Германии обнаружены останки древнейшего питона на Земле 14:10
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей 14:10
Путин назвал "вбросы" информационным противоборством 14:04
Путин: Россия будет наращивать поддержку Донбасса 13:54
Путин надеется при Байдене решить часть проблем между Россией и США 13:53
Путин заявил о поддержке Навального спецслужбами США 13:52
Путин раскритиковал власти Украины за отсутствие политического мужества 13:51
Минздрав и СК проверят информацию о невыплатах медикам Качканара 13:50
Путин заявил о невмешательстве во внутренние дела "великой" державы США 13:49
Кабмин Армении: Пашинян не объявит об отставке в новогоднем обращении 13:47
В Болгарии сообщили о готовности "Балканского потока" 13:45
Уральская журналистка пропустила пресс-конференцию Путина из-за родов 13:42
Путин посоветовал Шнурову обратиться к фильмам классики советского кино 13:37
Президент Беларуси оценил итоги развития Минской области 13:30
Путин предложил перенести нагрузку по утилизации мусора на производителей упаковки 13:27
СК возбудил уголовное дело после нападения на пост ДПС в Чечне 13:17
Владимир Путин призвал не искать крайних в появлении коронавируса 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
Вячеслав Володин - о работе Госдумы в условиях пандемии, новом бюджете и взаимодействии с кабмином
17.12.2020 14:31
Рубрика: Власть

Путин объяснил своевременность поправок к Конституции

Текст: Кира Латухина
Поправки в Конституцию были приняты своевременно - ситуация назрела. Об этом заявил президент на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос обозревателя "РГ" Айсель Герейхановой, которая находилась рядом с Владимиром Путиным в Ново-Огарево.

"Изменения в Конституции. Именно в этом году, именно сейчас, почему?" - спросила обозреватель "РГ". "Все хорошо в срок, в свое время, - ответил президент. - И борьба с подъемом цен в свое время должна была быть сделана, и изменения в Основной закон тоже". "Раньше многие вещи было сделать невозможно, - аргументировал он. - Во первых, фундаментальные основы нашей Конституции остались без изменений, и это очень важно".

Фото: РИА Новости
Путин призвал обеспечить соответствие новых законов Конституции

Путин напомнил, что Конституция 1993 года принималась в сложных условиях гражданского противостояния и боевых действий в Москве. "Здесь люди гибли, применялось автоматическое оружие, танки стреляли по парламенту, и в тех условиях была принята Конституция", - сказал он.

"Память такая, что мы стараемся выкинуть из памяти самое плохое, но это было, и было не где-то там, а вот здесь, у нас", - продолжил президент. И в этих условиях была принята Конституция. "Она в известной степени сыграла стабилизирующую роль, помогла восстановить гражданский мир и создала определенную политическую базу для развития. Но сейчас у нас другая ситуация, и в соответствии с этой ситуацией мы должны были внести коррективы, поправки и в Основной закон", - объяснил Путин.

"Некоторые вещи мы не могли раньше даже делать, например, социальные гарантии, связанные с необходимостью индексации пенсий", - сказал президент. "В 1993 году как можно было в Конституции записать обязанность государства индексировать пенсии? - задал он риторический вопрос. - Да там не платили по полгода: и денежное довольствие не платили, и пенсии не платили. Это же все было, это же никуда не делось, было фактом".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Путин: Цены на базовые продукты могут снизиться уже в ближайшие дни

А сейчас другая ситуация, считает Путин: "Сейчас нужно не позволить сегодняшним и будущим руководителям не делать этого, потому что фундаментальные основы российской экономики позволяют это делать, а значит, это может и должно быть зафиксировано в Основном законе страны так же, как и проблемы, связанные с борьбой с бедностью".

Президент вспомнил, как в ходе пресс-конференции сегодня прозвучал вопрос о тяжелой жизни многих российских семей. "Это так и есть. Но МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, - заметил он. - Мы можем это сделать? Думаю, что можем. Поэтому это зафиксировано в Конституции".

Возникают и другие проблемы - например, МРОТ подтянули, а другим категориям работников зарплату не подняли. Но государству придется это сделать теперь, в том числе и на основе Конституции, опираясь на Конституцию - потому что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, подчеркнул Путин. "Это все связано. Да, надо напрягать будет усилия в соответствии с требованиями Конституции. В этом смысл изменений в закон", - сказал он.

Фото: iStock
Госдума обсудит вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам

В поправках зафиксирован приоритет российского конституционного права над международными нормами, неприкосновенность территории. "При состоянии армии в 1993 году это можно было? Ну можно, говорить можно все, что угодно. Но могли обеспечить? Нет, на каждый случай атомную бомбу не будешь применять, правда? А обычные вооруженные силы у нас практически развалились", - напомнил президент. "Для борьбы с международным терроризмом на Кавказе 50 тысяч штыков не могли собрать дееспособных со всей страны, а армия была больше миллиона численностью", - добавил он.

"Теперь другая ситуация, теперь даже наши оппоненты уже говорят - да, их стало меньше числом, но они стали гораздо более эффективными. Одна из наиболее эффективных армий мира в России на сегодняшний день", - заявил Путин. И все это теперь можно зафиксировать в Основном законе. "Эта ситуация созрела. Мы это сделали и сделали своевременно", - оценил он.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Путин: Мы готовы противостоять попыткам вмешательства в российские выборы

Президент также заметил, что поправок пришли сотни тысяч, и поблагодарил граждан за активное участие. "То, что мы провели всероссийское голосование по этому вопросу, столько людей пришло на избирательные участки - это по сути, по факту референдум. Граждане стали авторами поправок в Основной закон РФ. Это важно, это нужно", - заключил он, еще раз поблагодарив людей, которые поддержали поправки в Конституцию.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Президент Поправки в Конституцию РФ Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020 РГ-Видео

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие