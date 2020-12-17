Путин опроверг догадку о заговоре против Рогозина в деле Сафронова

Никакого заговора, в том числе против главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в деле его советника Ивана Сафронова нет. Об этом заявил после ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Напомним, что Сафронов, который был корреспондентом "Коммерсанта", а позже стал советником Рогозина, предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие считает, что он передал секретную информацию иностранным спецслужбам.

Вопрос об этом деле прозвучал и на самой пресс-конференции, и на подходе после нее. Журналист кремлевского пула уточнил, не заговор ли это против Рогозина.

- Это чушь собачья. На Рогозина, что на него давить? - удивился российский лидер. - Он чиновник, сегодня работает хорошо - пускай дальше работает. Не хочет работать или работает плохо - поменяем его. Ничего такого особенного нет. Здесь нет никакой теории заговора, чушь собачья просто. Выбросьте это из головы.

Путин также заявил, что это дело также не связано с желанием преследовать лично Сафронова.

- Нет желающих его преследовать, - подчеркнул он. - Вы что думаете, у него враги собрались в ФСБ или Следственном комитете? Да нет их там, личных врагов. Что он - кому-то наступил на пятки, кого-то прищучил, в чем-то обвинил? Такого не было.

- Там нет никакого заговора. Да кому он нужен, - заметил Путин.

Но если Сафронов действительно сознательно собирал и передавал секретные сведения, "тогда пусть ответит", заявил президент. Но следователи должны это доказать, подчеркнул он.

Путин уточнил, что эпизоды, которые следствие считает противоправными, связаны не с работой Сафронова в "Коммерсанте", а с "достаточно длительным промежутком его жизни, в том числе, когда он работал помощником Рогозина". "Так говорят мне следователи", - рассказал Путин.

Он отказался уточнять детали обвинения. "Не буду уточнять. Это тонкая вещь. Пускай следователи разбираются", - сказал президент в ответ на соответствующую просьбу.

"РГ" провела онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.