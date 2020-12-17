Путин прокомментировал скандал вокруг футболиста Дзюбы

В ходе пресс-конференции Владимира Путина попросили прокомментировать скандальную ситуацию с футболистом сборной страны Артемом Дзюбой, чью интимную видеозапись выложили в сеть. Президент России подчеркнул, что такие инциденты на профессиональную деятельность влиять не должны.

"Ответ очевидный: конечно, не должны, - сказал Путин, реагируя на соответствующий вопрос. - Пусть сам разбирается со своими личными делами, влезать в личную жизнь недостойно нормального общества".

В то же время глава государства напомнил, что Дзюба - человек публичный, поэтому и для него, и для других известных людей "это хороший урок". "Имейте это в виду", - обратился он к знаменитостям.

Путин также призвал учитывать, что есть общепринятые нормы. "Лучше их придерживаться, - посоветовал президент. - Но должно ли это влиять на профессиональную деятельность? Конечно, нет".

При этом Путин признался, что саму видеозапись не смотрел.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.