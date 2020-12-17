Руководитель сгоревшего в Башкирии пансионата признала вину

Арестованная руководитель сгоревшего в Абзелиловском районе Башкирии частного дома престарелых после предъявления обвинения признала свою вину. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в управлении СК РФ по республике.

Обвиняемую взяли под стражу 16 декабря после того, как в ночь на 15 декабря в деревне Ишбулдино сгорел ее пансионат. В огне погибли 11 пожилых постояльцев, пять человек смогли эвакуироваться.

В ходе проверки выяснилось, что частный дом престарелых в деревне Ишбулдино работал с начала 2018 года. Руководитель знала, что это деревянное здание не отвечало требованиям пожарной безопасности, о чем ее предупредили сотрудники МЧС, но продолжала его использовать для размещения пенсионеров.

Женщине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.