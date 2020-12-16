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16.12.2020 18:39
Рубрика: Происшествия

В Башкирии на два месяца арестовали руководителя сгоревшего пансионата

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Руководитель частного пансионата в деревне Ишбулдино Абзелиловского района Башкирии, где при пожаре погибли 11 постояльцев, следующие два месяца проведет под стражей. Ее арестовали на время следствия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд.

Фото: ТАСС
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Сообщается, что женщина останется под стражей до 15 февраля. Напомним, речь идет о руководителе автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения "Дом престарелых (Дом милосердия)".

Ее задержали 15 декабря по подозрению в совершении преступления по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" после того, как в ночь на 15 декабря в пансионате произошел страшный пожар. Погибли 11 человек. В ходе проверки выяснилось, что частный дом престарелых располагался в обычном жилом доме и не был зарегистрирован как социальный объект с круглосуточным пребыванием.

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