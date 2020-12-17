Как кузбасские шахтеры помогают беречь природу родного края

В России набирает обороты промышленный туризм - экскурсии на предприятия для людей любознательных, интересующихся разными этапами промпроизводства. Попробовал себя в роли такого туриста и корреспондент "РГ", напросившись на осмотр очистных сооружений угольной компании "СУЭК-Кузбасс".

Экология по-советски

Очистные сооружения были выбраны не случайно. Один из трендов развития Кемеровской области - "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс". Именно такой региональный экологический стандарт губернатор региона Сергей Цивилев представил общественности на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. И проблема водоочистки в области - одна из ключевых.

- Шахтная вода - это вам не родник из скалы, - начинает экскурсовод.

И я на несколько минут отвлекаюсь, вспоминая свою прошлогоднюю экскурсию в одну из шахт неподалеку от Новокузнецка. Это была, как говорит молодежь, жесть. И самая жесть - это именно вода. Капающая сверху, бурлящая под ногами. Меньше всего на глубине сотен метров под землей ожидаешь увидеть такое, и это то, что сильнее всего выматывает шахтеров. Вода - после метана враг номер два в угольной промышленности.

Из шахты на поверхность откачивают то, что водой назвать сложно. Это раствор угольной пыли, машинного масла, дизельного топлива и прочей дряни. Во времена СССР, когда с экологическими вопросами не особенно заморачивались, такую воду в лучшем случае загоняли в отстойники, ждали, пока большая часть шлама (илистый осадок каменного угля, от немецкого Schlamm - грязь) опустится на дно и затем сливали в реку.

- Когда новым собственником расположенных здесь шахт стал "СУЭК", первым делом мы поняли, что очистка шахтных вод - это одна из ключевых задач. Бросились изучать российский опыт - ничего. Объехали весь мир - почти ничего, - вспоминает Алексей Букин, заместитель технического директора АО "СУЭК-Кузбасс". - В итоге на базе СибНИИУглеобогащение удалось адаптировать немецкие технологии компании Envirochemie к нашим условиям, и в 2014 году на шахте имени А. Д. Рубана были запущены первые очистные сооружения стационарного типа произвольностью 350 кубометров в час, - рассказывает (и показывает) Букин.

Махина против контейнера

Стационарные очистные - это солидное капитальное здание, огромные баки, реакторы, две технологических линии с помощью фильтров, флотации и реагентов очищающих воду. Шум, грохот, спокойно поговорить можно только в уютной операторской, где две милые девушки следят за процессом на мониторах (вся информация дублируется в онлайн-режиме и в Единый диспетчерско-аналитический центр АО "СУЭК-Кузбасс").

Людей нет, все автоматизировано. Напоминает цех городского водоканала, если кто бывал. Часть воды после очистки идет на технологические нужды предприятия.

В общем, внушающая доверие махина. Но это уже вчерашний день.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

- Установка хорошая, надежная. Но слишком дорогая (в ценах 2012 год это 350 миллионов публей. - Прим. ред.), а самое главное - это объект капстроительства. Закончилась отработка угля на участке, и все, ее только сносить. Маловероятно, что получится собрать на новом месте, - подчеркивает Алексей Букин.

Так и получилось на этой шахте, три года назад начавшей плюсом к существующему добычному участку осваивать новый. Решением проблемы заметно добавившегося притока воды стало внедрение, впервые в угольной отрасли, модульных очистных сооружений контейнерного типа. С их помощью в 2018 году очистные сооружения на шахте имени Рубана были модернизированы - мощность подняли в полтора раза, до 530 кубометров в час.

"Виновники торжества" скромно стоят во внутреннем дворе, совершенно потерявшись на фоне огромных баков первой станции. Два контейнера размером с гараж на две машины, каждый очищает до санитарных норм восемьдесят кубометров воды в час.

Внутри - щиты управления, мониторы, хитросплетение труб. Подавляющее большинство деталей - с маркировкой Envirochemie. И это с одной стороны хорошо, немецкая компания - один из мировых лидеров рынка, с другой - как вы понимаете, дорого. Очень дорого. Два контейнера обошлись компании еще в триста с лишним миллионов. Да и большинство реагентов тоже приходится покупать за валюту.

- Конечно, в рамках программы импортозамещения мы стараемся заменять реагенты на отечественные, но по большей части аналогов нет, приобретаем зарубежные. На фоне падения цен на уголь и мирового кризиса в отрасли это большая нагрузка на компанию, но экология остается безусловным приоритетом, - констатирует заместитель технического директора "СУЭК-Кузбасс".

Неподалеку от очистных - небольшое село Красноярка (интересно, есть ли в России регион, в котором нет своей Красноярки?). Местные жители, кстати, приводят детей на экскурсию, да и гости из других уголков Кузбасса на очистных не редкость. Школьникам нравится, только следить за ними приходится тщательно - объект производственный, все железное и угловатое. Многие, по словам оператора Ольги, спрашивают "какой техникум нужно окончить, чтобы к вам попасть". Оно и понятно, это не под землей работать. Тепло, светло, современно.

Высшая ступень эволюции

Но даже симпатичные зеленые контейнеры, которые без проблем можно перевозить с места на место, - это уже не последнее слово техники. Мы едем на другой конец Ленинска-Кузнецкого (десять минут на машине, город небольшой, в нем проживают 94 тысячи человек) на очистные сооружения шахты имени С. М. Кирова. Расположены они на самом берегу реки Иня. На противоположном берегу над неказистыми домишками частного сектора возвышается красивый, ярко-синего цвета храм.

- Там женский монастырь, - поясняет экскурсовод.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

По-своему, с точки зрения промышленного туриста, красивы и новые очистные, запущенные в прошлом году. Ярко-оранжевые модульные конструкции (каждый модуль - размером с железнодорожный контейнер), всего в каждом блоке по восемь таких "кирпичиков". Их полностью укомплектованными привозят из той же Германии, и угольщикам вместе с представителями фирмы остается только собрать это "лего". Две коробки обошлись уже в 800 миллионов, но и мощность у них запредельная - 1 200 кубометров в час. Столько воды, разумеется, из шахты не выкачивают, часть оборудования всегда в резерве.

У "кировских" тоже есть своя подстанция для обеспечения автономности.

Внутри все оправдывает ожидания. Трубы, фильтры, девушки. В принципе, на таких станциях можно полностью отказаться от персонала, но в компании предпочитают перестраховаться. Интересная деталь: на станции можно наглядно убедиться в качестве фильтрации, для гостей и туристов специально стоят прозрачные кружки. Можно набрать и полюбоваться. Некоторые даже пьют. Я не отважился.

В перспективе, по словам Букина, обратно на шахту и обогатительную фабрику будет идти вообще вся вода, и очистные превратятся в замкнутую систему.

Пока же излишки "выпускают" в Иню (угольщики настолько настрадались от рьяных экологов, что на слово "сбрасывают" у них аллергия. - Прим. ред.). Сходили на берег, посмотрели на бетонный желоб, по которому спускается вода, очищенная километрами фильтров и обеззараженная ультрафиолетом. На особо недоверчивых экоактивистов, говорят, экскурсия на очистные действует отрезвляюще.

Интересна она, мне кажется, будет любому любознательному человеку. Очень познавательно. Но только один вопрос не дает покоя: неужели такое оборудование нельзя производить в России?

Прямая речь

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Анатолий Мешков, генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс":

- Еще в 2009 году мы первыми в Кузбассе вступили в программу по Киотскому соглашению. Начали угольный метан загонять в новый утилизационный комплекс на базе шахты имени Кирова. Часть газа сжигаем на котельной и получаем тепло, которым обогреваем административно-бытовой комбинат. Часть метана была направлена на газомоторы, для выработки электроэнергии. Когда цена на уголь два-три года назад была повыше, мы планировали производить из метана топливо и перевести на него самосвалы, в том числе крупные типа БелАЗов. Есть эксперименты по использованию смешанного топлива в Новокузнецке. Мы не оставляем надежды вернуться к этому вопросу. Это интересно и с экономической, и с экологической точек зрения.