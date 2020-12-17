Путин: Ответственность за ущерб экологии должна соответствовать его уровню

На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Иркутска Елена Малышкина спросила, какую ответственность должны понести предприятия, чья деятельность нанесла серьезный ущерб природе, должны ли штрафы быть максимально большими? В пример она привела ситуацию в Усолье-Сибирском и в Норильске.

По мнению президента, необходимо разделять проблему. Если речь идет о накопленном загрязнении оставшемся еще от советской промышленности, как это было с "Усольехимпромом", и не связано с деятельностью коммерческих структур сегодняшнего дня, то ответственность лежит на государстве - в лице органов власти различного уровня. И ему необходимо брать на себя ликвидацию отходов.

"И чем быстрее мы этим займемся, тем лучше", - подчеркнул президент.

Другое дело новые техногенные аварии, подобные той, что случилась в Норильске. В этом случае виновные должны быть установлены соответствующими контрольными органами. Ими же должны быть приняты решения о степени ответственности. И эта ответственность лежит на плечах загрязнителей. По мнению президента, она должна соответствовать уровню ущерба, который был нанесен природе и людям, которые проживают на тех территориях.

Напомним, в Усолье-Сибирском сейчас ведется ликвидация отходов на промплощадках. От советских времен осталось здание старого ртутного цеха, выведенного их эксплуатации в конце 1990-х годов. Опасные хлорсодержащие отходы в цистернах, найденных на промплощадке, - "наследие" ООО "Усольехимпром" и ООО "Усольский силикон", работавших на той территории с середины нулевых по середину 10-х годов уже этого века над проектом солнечного кремния. Оба предприятия обанкротились. Производства не были законсервированы должным образом.

А авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 30 мая этого года: из прохудившегося резервуара вытекло и попало в почву и воду более 20 тысяч тонн нефтепродуктов, из-за чего был нанесен огромный ущерб экологии арктической части Таймырского полуострова.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.