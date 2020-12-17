Опубликовано видео рекордного превышения скорости на Крымском мосту

В интернете опубликовано видео рекордного и безответственного нарушения правил дорожного движения на Крымском мосту. Судя по видеозаписи, сделанной в салоне авто нарушителя, иномарка Audi c предполагаемой мощностью более 600 лошадиных сил развила скорость 305 километров в час.

Когда именно было совершено нарушение - неизвестно. Но видно, как движущийся в Крым лихач обходит едущие по правой полосе фуры, как стоящие, а водители легковушек торопятся освободить дорогу нарушителю и спешно меняют полосу - что называется, подальше от греха. Под арками моста автомобиль проносится буквально за несколько секунд со скоростью 265-275 километров в час, а в конце роликов спидометр показывает 305!

Пользователи соцсетей указывают авторам видео, что такое вождение явно небезопасно. "На кой черт на дороге общего пользования такое вытворять? - недоумевают автолюбители. - Одно внезапное перестроение какого-то сонного деда - и вам обоим конец, и еще тем, кто вокруг. Шести- или десятипоршневые тормоза не помогут, законы физики не обмануть". Другие водители требуют лишить вродителя прав или обложить его штрафами на основании показаний сразу всех комплексов фиксации нарушений ПДД, установленных на мосту.

Напомним, в 2019 года ГИБДД разыскала водителя, разогнавшегося на Крымском мосту до 243 километров в час.