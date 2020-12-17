За Пивоварову вступились читатели газеты, журналистское сообщество. Но в ответ на публикацию "РГ" в редакцию городской газеты вторглись силовики, начались проверки, законность которых до сих пор под вопросом. Тогда мы опубликовали второй материал, он назывался "Проверка для всех" (30 ноября). 1 декабря 2020 года мы направили запрос в прокуратуру Ростовской области на имя исполняющего обязанности прокурора региона Сергея Паволина с просьбой проверить законность увольнения и последовавших за ним преследований Елены Пивоваровой. Надеемся получить ответ.

"Маленькие люди" - так называлась публикация "Российской газеты", вышедшая 19 ноября этого года. Мы рассказали о скандале, всколыхнувшем маленький донской город Батайск. В городской газете, живой и честной, помогающей людям жить лучше, внезапно была уволена главный редактор Елена Пивоварова

А его ждут сотни редакторов муниципальных районок и городских газет: от того, как закончится история в Батайске, зависит будущее многих маленьких изданий.

И вот на пресс-конференции главы государства редактор областной газеты "Наше время", председатель Ростовского отделения Союза журналистов Вера Южанская рассказала об этой ситуации президенту, задав вопрос, как он прогнозирует развитие этого прецедента.

Вера Южанская, "Наше время", Ростовская область:

Вопрос о городе Батайске, в котором есть маленькая газета "Вперед". Она вошла в десятку лучших газет России. В начале ноября хозяин газеты уволил главного редактора без объяснения причин. Авторы этого решения уже после увольнения редактора послали туда проверку, изъяли жесткие диски. Некоторые СМИ начали поливать редактора грязью. Как вы прогнозируете окончание этой истории? Без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим.

Владимир Путин: Я согласен: без нормальной работы СМИ мы гражданское общество не построим. Живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с деятельностью этого редактора, но я верю вашей оценке. Мы понимаем, что структуры, которые управляют имуществом, от имени государства владеют собственностью. Но они не должны заниматься контентом, содержанием. Ясно, что сработал тот, кто управляет этой организацией, а не она сама. Попрошу губернатора разобраться с этим, если у него не получится, я помогу.