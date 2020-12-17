За Пивоварову вступились читатели газеты, журналистское сообщество. Но в ответ на публикацию "РГ" в редакцию городской газеты вторглись силовики, начались проверки, законность которых до сих пор под вопросом. Тогда мы опубликовали второй материал, он назывался "Проверка для всех" (30 ноября). 1 декабря 2020 года мы направили запрос в прокуратуру Ростовской области на имя исполняющего обязанности прокурора региона Сергея Паволина с просьбой проверить законность увольнения и последовавших за ним преследований Елены Пивоваровой. Надеемся получить ответ.
А его ждут сотни редакторов муниципальных районок и городских газет: от того, как закончится история в Батайске, зависит будущее многих маленьких изданий.
И вот на пресс-конференции главы государства редактор областной газеты "Наше время", председатель Ростовского отделения Союза журналистов Вера Южанская рассказала об этой ситуации президенту, задав вопрос, как он прогнозирует развитие этого прецедента.
Вера Южанская, "Наше время", Ростовская область:
Вопрос о городе Батайске, в котором есть маленькая газета "Вперед". Она вошла в десятку лучших газет России. В начале ноября хозяин газеты уволил главного редактора без объяснения причин. Авторы этого решения уже после увольнения редактора послали туда проверку, изъяли жесткие диски. Некоторые СМИ начали поливать редактора грязью. Как вы прогнозируете окончание этой истории? Без нормальной работы СМИ мы никакое гражданское общество не построим.
Владимир Путин: Я согласен: без нормальной работы СМИ мы гражданское общество не построим. Живая пресса - это и есть часть гражданского общества. Не знаком с деятельностью этого редактора, но я верю вашей оценке. Мы понимаем, что структуры, которые управляют имуществом, от имени государства владеют собственностью. Но они не должны заниматься контентом, содержанием. Ясно, что сработал тот, кто управляет этой организацией, а не она сама. Попрошу губернатора разобраться с этим, если у него не получится, я помогу.
Путин пообещал ростовскому губернатору помочь разобраться в ситуации с газетой "Вперед"
Президент России Владимир Путин попросил губернатора Ростовской области Василия Голубева разобраться в ситуации, которая сложилась в батайской газете "Вперед". Об увольнении главного редактора муниципального издания Елены Пивоваровой главе государства сообщила председатель Ростовского областного союза журналистов Вера Южанская.
- В начале ноября хозяин газеты уволил главного редактора без объяснения причин. Авторы этого решения уже после увольнения редактора послали туда проверку, изъяли жесткие диски. СМИ начали поливать редактора грязью, - сказала Вера Южанская.
Отвечая на вопрос, Владимир Путин отметил, что без нормальной работы СМИ нормальное гражданское общество нельзя построить.
- Не знаком с деятельностью этого редактора, но я верю вашей оценке. Мы понимаем, что структуры, которые управляют имуществом, от имени государства владеют собственностью. Но они не должны заниматься контентом, содержанием. Ясно, что сработал тот, кто управляет этой организацией, а не она сама. Попрошу губернатора разобраться с этим, если у него не получится, я помогу, - сказал Владимир Путин.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, в конце ноября после публикации в "Российской газете" об увольнении редактора газеты "Вперед" он лично пообщался с Еленой Пивоваровой.
- Сразу же поручил тщательно разобраться в ситуации. Обсуждал тему с председателем регионального отделения Союза журналистов Верой Южанской. Как мне доложили, на предприятии идут сейчас проверочные мероприятия, по их окончании будут приняты все необходимые решения, - прокомментировал Голубев.
Необходимо отметить, что "РГ" первой на федеральном уровне осветила непростую ситуацию, в которую попала Елена Пивоварова. На запрос газеты пресс-секретарь главы Ростовской области Ирина Четвертакова ответила: "Губернатор читает все критические статьи и, конечно, отреагировал на публикацию "Маленькие люди" в "Российской газете". Не сомневаюсь, что он внимательно разберется в ситуации".