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17.12.2020 14:31
Рубрика: Происшествия

Чиновницу челябинского минздрава поместили под домашний арест

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске суд избрал меру пресечения задержанной за получение полумиллионной взятки начальнице управления лекарственного обеспечения региона. Следующие два месяца чиновница проведет под домашним арестом, сообщили в четверг в судебной инстанции.

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- С ходатайством о домашнем аресте чиновницы выступили представители следствия и прокуратуры, - сказала консультант Центрального суда Челябинска Елизавета Анисимова. - Адвокат заявил, что для этого нет основания. Однако сама чиновница против домашнего ареста на время следствия не возражала. Суд ходатайство следствия удовлетворил на срок до 15 февраля.

Как уже писала "РГ", 15 декабря чиновница была задержана при получении 500 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы. По версии следствия, деньги предназначались чиновнице за передачу персональных данных граждан, а также за общее покровительство и содействие в коммерческой деятельности.

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