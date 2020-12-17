Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США

В США после прививки от коронавируса у медработника развилась сильная аллергическая реакция. По данным газеты The New York Times, инцидент произошел на Аляске, состояние вакцинированного стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Компания Pfizer уже заявила, что при необходимости обновит перечень противопоказаний к своему препарату. "Мы будем тщательно отслеживать все сообщения о возникновении сильных аллергических реакций после применения вакцины", - подчеркивается в заявлении фармгиганта.

Напомним, 14 декабря в США началась вакцинация от SARS-CoV-2. В первую очередь прививают людей из группы риска: медицинских работников и постояльцев домов престарелых. Используют препарат, произведенный компаниями Pfizer и BioNTech.

Ранее власти Великобритании рекомендовали склонным к аллергии людям воздержаться от вакцинирования препаратом Pfizer и BioNTech. У двух пациентов 8 декабря возникла сильная аллергическая реакция.