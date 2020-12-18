ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца

Банк России принял решение продлить до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией.
Рекомендация ЦБ проводить реструктуризацию кредитов и не назначать пени и штрафы по ним действуют с начала пандемии. Чтобы банки шли навстречу, ЦБ разрешил им растянуть формирование резервов по реструктурированным кредитам до середины 2021 года.
Сначала эти рекомендации действовали до конца сентября, но ЦБ продлил их на три месяца и теперь продлить еще раз на фоне роста заболеваемости.
По состоянию на 2 декабря 2020 года реструктурировано более 6,5 трлн рублей задолженности по кредитам населения и юридических лиц, сообщает Банк России.