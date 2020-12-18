ЦБ продлил реструктуризацию кредитов физлиц и МСП на три месяца

Банк России принял решение продлить до 1 апреля рекомендацию для финансовых организаций по реструктуризации кредитов (займов) физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией.

Рекомендация ЦБ проводить рестру­ктуризацию кредитов и не назначать пени и штрафы по ним действуют с начала пандемии. Чтобы банки шли навстречу, ЦБ разрешил им растянуть формир­ование резервов по реструктурированным кредитам до середины 2021 года.

Сначала эти рекомендации дей­ствовали до конца се­нтября, но ЦБ продлил их на три месяца и теперь продлить еще раз на фоне роста заболеваемости.

По состоянию на 2 декабря 2020 года реструктурировано более 6,5 трлн рублей задолженности по кредитам населения и юридических лиц, сообщает Банк России.