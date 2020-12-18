В мире
18.12.2020 11:16
Текст: Константин Волков

МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС

На национально-правовом портале Беларуси обнародовано соглашение, заключенное между МВД республики и Росгвардией.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Как сказано в документе, данные структуры станут взаимодействовать в различных областях. В частности, речь идет об охране общественного порядка, обеспечении безопасности, охране важных государственных объектов и спецгрузов, борьбе с терроризмом и экстремизмом, госконтролю в области оборота оружия, охране особо важных и режимных объектов, а также других областях.

При этом в соглашении отмечено, что МВД Беларуси и Росгвардия станут действовать с соблюдением законодательства и международных соглашений двух стран.

Документ был подписан 19 ноября, но опубликован лишь 18 декабря. Соглашение вступило в силу с момента подписания. Его действие может быть прекращено по истечении шести месяцев после того, как одна из сторон письменно уведомит о намерении расторгнуть договоренность.

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