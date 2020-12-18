МВД Беларуси и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

На национально-правовом портале Беларуси обнародовано соглашение, заключенное между МВД республики и Росгвардией.

Как сказано в документе, данные структуры станут взаимодействовать в различных областях. В частности, речь идет об охране общественного порядка, обеспечении безопасности, охране важных государственных объектов и спецгрузов, борьбе с терроризмом и экстремизмом, госконтролю в области оборота оружия, охране особо важных и режимных объектов, а также других областях.

При этом в соглашении отмечено, что МВД Беларуси и Росгвардия станут действовать с соблюдением законодательства и международных соглашений двух стран.

Документ был подписан 19 ноября, но опубликован лишь 18 декабря. Соглашение вступило в силу с момента подписания. Его действие может быть прекращено по истечении шести месяцев после того, как одна из сторон письменно уведомит о намерении расторгнуть договоренность.