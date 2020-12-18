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18.12.2020 11:19
Рубрика: Российский автопром

Пикап с двухрядной кабиной: на продажу выставили эксклюзивный "Москвич"

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

Осенью в России продавали полноприводный пикап "Москвич-2344" с однорядной кабиной и с турелью сзади.

Фото: скриншот с youtube.com
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Теперь на сайте "Авто.ру" появилось объявление о продаже переднеприводного пикапа "Москвич-2335" с двухрядной кабиной.

Всего таких пикапов на заводе было изготовлено 10 экземпляров. Данная эксклюзивная модель, которая находится в Москве, оценивается в 900 000 рублей.

Автомобиль 1995 года выпуска пребывает в идеальном состоянии. Как пишет владелец, транспортное средство отреставрировано и полностью на ходу.

Пикап окрашен в синий цвет. Судя по описанию в объявлении, пробег машины составляет 99 000 километров.

Редкий "Москвич-2335" грузоподъёмностью 640 кг построен на базе легкового "Москвича-2141". Грузовичок является разработкой начала 1990-х годов. Модель оснащается 76-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра и 5-ступенчатой механической КП.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru