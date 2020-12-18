Почему уход Стива Маттина - это большая потеря для АвтоВАЗа

Британский автомобильный дизайнер Стив Маттин известен тем, что трудился в Mercedes и Volvo. К примеру, он нарисовал Mercedes-Benz A-Class, Mercedes-Benz S-Class, Volvo XC60, Volvo S60, Volvo V60.

Для работы в качестве шеф-дизайнера АвтоВАЗа Стив Маттин был приглашён в 2011 году. Тогда англичанин и придумал оригинальную ДНК стиля и разработал "ИКС"-концепцию для моделей Lada. Спустя год в рамках Московского автосалона дебютировал концепт трёхдверного кроссовера Lada Xray, который и показывал стратегию дизайна Lada.

Следующими проектами стали перспективные седан Vesta и высокий хэтчбек Xray-2. Премьера этих машин состоялась на ММАС-2014.

В 2015 году на выставке Moscow Off-road Show вызвал настоящий фурор концепт Vesta SW Cross. "Вседорожный" универсал до сих пор называют самой красивой моделью Lada.

Массовый выпуск Vesta в кузове седан стартовал в 2015 году, Xray пошёл в серию в 2016 году. Именно Lada Vesta первой получила Х-образную переднюю часть кузова с хромированными молдингами, решётку радиатора с объёмной ладьёй и двумя ламелями, а также характерные выштамповками на боковинах и логотип бренда с крупными буквами сзади.

Под руководством Стива Маттина также были построены концепты кроссоверов XCode (2016 год) и Lada 4x4 Vision (2018 год).

Помимо этого, при Маттине АвтоВАЗ в 2018 году выпустил Granta Facelift. На 2021 год запланирован запуск Largus Facelift.

За девять лет Маттин улучшил имидж Lada за счёт повышения качества дизайна моделей. Он смог в автомобилях бюджетного сегмента реализовать максимум. Теперь российские автомобили можно легко идентифицировать в потоке. Впервые россияне начали выбирать продукцию Lada из-за внешнего вида.

Резюмируя, Стив Маттин является яркой фигурой как мирового автопрома, так и отечественной автомобильной промышленности. В Mercedes, Volvo и Lada дизайнер не стеснялся показывать готовность к трансформации - во всех своих работах он создавал тренды. С его уходом АвтоВАЗ теряет главную свою звезду.

В ближайшие годы на тех моделях, которые подготавливаются к производству, мы ещё увидим "ИКС"-концепцию. Но, как правило, смена главных дизайнеров в автогигантах влечёт за собой и смену фирменного стиля. Соответственно с уходом Маттина Lada скоро может потерять узнаваемое Х-образное "лицо".

Что касается нового шеф-дизайнера компании, то Жан-Филипп Салар разработал облик текущей линейки марки Dacia, включая Duster, Logan, Sandero, а также Renault Arkana.