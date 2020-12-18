Помпео назвал ввод санкций США против Турции попыткой помешать России

Вашингтон инициировал санкции против Анкары потому, что приобретенные турецкой стороной российские зенитно-ракетные комплексы С-400 угрожают безопасности американских военных. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонных переговорах с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает турецкое издание Hurriyet.

"Цель санкций - помешать России получить значительные доходы, доступ и влияние", - отметил Помпео, которого цитирует официальный представитель Госдепартамента США Кейл Браун.

Также Помпео призвал Турцию "решить проблему С-400 в соответствии с нашей многолетней историей сотрудничества в оборонном секторе" и вновь взять на себя обязательства перед НАТО по закупке вооружения, совместимого с тем, что находится на вооружении альянса.

В понедельник Соединенные Штаты ввели санкции против Турции, несмотря на то, что обе страны входят в НАТО. В частности, ограничения коснулись турецкого агентства по военным закупкам, запретив этому ведомству получать экспортные лицензии США или ссуды. Главе агентства также запретили въезд в Соединенные Штаты и владение там любыми активами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил политику Вашингтона. "Что это за союз такой? - задал он риторический вопрос в своем телеобращении. - Подобное решение - открытая атака на суверенитет Турции".